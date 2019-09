Mehrheit der SP will Lauber wiederwählen - Wahlchancen steigen

Am Mittwoch entscheidet die Vereinigte Bundesversammlung, ob Bundesanwalt Michael Lauber für weitere vier Jahre im Amt bleibt. Am Dienstagnachmittag hat ihn die SP angehört. Eine knappe Mehrheit der Fraktion will Lauber wiederwählen.