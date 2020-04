Mehrfamilienhaus in Saanen BE nach Brand nicht mehr bewohnbar

Ein Feuer hat am Freitagnachmittag in Saanen im Berner Oberland ein Mehrfamilienhaus zerstört. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten sich alle selbst in Sicherheit bringen. Die Ursache des Feuers war am Samstag noch nicht bekannt.