Mehrere Verletzte bei Feuer in einem Schaffhauser Wohnblock Bei einem Brand in einem Schaffhauser Mehrfamilienhaus sind in der Nacht auf den Neujahrstag mehrere Menschen verletzt worden. Zudem entstand erheblicher Schaden - mehrere Wohnungen des Hauses sind nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers ist nicht bekannt. 01.01.2020, 07.32 Uhr

Beim Brand in einem Wohnblock in Schaffhausen sind in der Nacht auf den Neujahrstag mehrere Menschen verletzt worden. Schaffhauser Polizei

(sda)

Ein Anwohner meldete kurz vor 01:00 Uhr am Mittwoch, dass es auf einem Balkon des Wohnblocks an der Kesselstrasse brenne, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Als die alarmierten Feuerwehrleute eintrafen, standen bereits zwei Balkone in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte den Brand nach etwa 20 Minuten unter Kontrolle.

Die Anwohner hatten sich zwar rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Acht Menschen erlitten jedoch Verletzungen durch Rauchgas. Zwei von ihnen mussten für eine Kontrolle ins Spital. Auch zwei Feuerwehrleute verletzten sich beim Löschen und mussten in ein Spital eingewiesen werden.