Mehr Arbeitslose und weniger Arbeitszeit

Um 1,6 Prozent ist die Zahl der Erwerbstätigen in der Schweiz in den letzten 12 Monaten gesunken. Der Anstieg der Erwerbslosenquote von 4,2 auf 4,6 Prozent lag sogar um 0,1 Prozentpunkte höher als in der EU (6,6/6,9) . Die wöchentliche Arbeitszeit sank um 9,5 Prozent.

20.08.2020, 10.21 Uhr