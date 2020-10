Mattea Meyer und Cédric Wermuth stellen das neue SP-Präsidium Mattea Meyer und Cédric Wermuth sind zur Parteispitze der SP gewählt worden. Die SP-Delegierten haben am Parteitag am Samstag mit grosser Mehrheit für das Doppel-Präsidium Meyer-Wermuth gestimmt. 17.10.2020, 14.03 Uhr

Christian Levrat, der scheidende SP-Präsident verabschiedete sich am digital übertragenen Parteitag in Basel von seinen Genossinnen und Genossen. Das neue SP-Präsidiums-Duo mit der Zürcher Nationalrätin Mattea Meyer und ihrem Aargauer Ratskollegen Cédric Wermuth am über Internet übertragenen Parteitag in Basel.