Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr grösstenteils befolgt Seit Montag gilt im öffentlichen Verkehr (öV) in der ganzen Schweiz eine Maskentragpflicht. Diese wurde am Montagmorgen grösstenteils eingehalten. 06.07.2020, 05.04 Uhr

Grosses Interesse an Kombination Gratiszeitung/Gesichtsmaske im Berner Hauptbahnhof. Auch in der Stadt Luzern hielten sich die Pendlerinnen und Pendler am Montagmorgen an die Maskenpflicht. Die meisten Pendlerinnen und Pendler, die am Montagmorgen am Bahnhof Oerlikon in Zürich unterwegs waren, trugen eine Gesichtsmaske. In den S-Bahnen sassen Vereinzelte ohne Masken, ebenso in Trams oder Bussen.

(sda)

So trugen etwa in Berner Zügen, Trams und Bussen fast alle Passagiere eine Maske. Das zeigte ein Augenschein der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am frühen Montagmorgen in zwei Berner S-Bahn-Zügen, einem Tram und einem Postauto. Einige wenige Ausnahmen gab es. Viele Menschen entfernten die Maske unmittelbar nach dem Aussteigen aus Bus, Tram oder Zug.

Auch in anderen Regionen wurde die Maskenpflicht sehr gut eingehalten. Personen ohne Masken wurden etwa in Zürich Oerlikon, Luzern, Winterthur, St. Gallen und Chur kaum oder nur vereinzelt entdeckt. Wegen der Ferien waren die Fahrzeuge etwa in Chur nicht so stark belegt wie sonst, und auch am Hauptbahnhof St. Gallen waren ferienbedingt weniger Leute im Morgenverkehr unterwegs. Ermahnungen wurden bislang nicht beobachtet.

Am meisten Passagiere trugen sogenannte Chirurgenmasken aus Papier. Auch Stoffmasken waren zu sehen. Einzelne Personen hatten sich etwa in Bern Schals als Maske über den unteren Teil des Gesichts gezogen. Viele trugen die Masken bereits auf dem Bahnhofsgelände. Häufig wurden die Masken unmittelbar nach dem Verlassen des Zuges oder Busses abgelegt.

Pflicht ab 12 Jahren

Die Maskenpflicht für den öV hat der Bundesrat am vergangenen Mittwoch als Präventionsmassnahme beschlossen. Diese gilt für Personen ab zwölf Jahren in Zügen, Trams und Bussen, Bergbahnen, Seilbahnen und auf Schiffen. Bisher gab es im öffentlichen Verkehr die dringende Empfehlung, zu Stosszeiten eine Maske zu tragen. Diese wurde aber wenig befolgt.

Ausnahmen sind möglich für Personen, die zum Beispiel aus medizinischen Gründen keine Gesichtsmasken tragen können. Wer sich keine Maske aufsetzt, für den sind nicht explizit Bussen vorgesehen. Es sei einfach «die Pflicht eines jeden Einzelnen, sich daran zu halten», erklärte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga anlässlich der Bekanntgabe der Massnahme.