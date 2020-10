Maskenpflicht in Einkaufsläden nun auch im Kanton Schaffhausen

Eine Maskenpflicht in Einkaufsläden gilt ab Freitag neu auch im Kanton Schaffhausen. Die Massnahme wurde am Dienstag beschlossen, nachdem der Kanton letzte Woche so viele Neuansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet hatte wie noch nie.