Mann tötete zuerst seine beiden Kinder und dann sich selbst Die Thurgauer Polizei hat neue Erkenntnisse zum Familiendrama in Eschenz TG: Der 38-jährige Deutsche tötete am vergangenen Wochenende zuerst seine beiden Kinder und anschliessend sich selbst. Das Motiv für die Tat ist noch nicht restlos geklärt. 30.06.2020, 10.39 Uhr

In einer Wohnung in Eschenz TG sind am vergangenen Sonntag ein Mann und seine zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren tot aufgefunden worden. Der 38-jährige Deutsche tötete zuerst seine beiden Kinder und dann sich selbst, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Dienstag miteilte. Kantonspolizei

(sda)

Dies ergaben die Obduktionen der drei Leichen durch das Institut für Rechtsmedizin, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Während die beiden Kinder, vier und sieben Jahre alt, keine äusseren Verletzungen aufwiesen, sei der Vater an den Folgen von Stichverletzungen gestorben. Die genaue Todesursache der Kinder ist noch nicht restlos geklärt. Es könne ausgeschlossen werden, dass weitere Personen in die Tat involviert waren, heisst es weiter.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend und Sonntagmittag. Die genauen Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen.