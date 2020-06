Mann stirbt bei Unfall auf Forststrasse bei Visperterminen Ein 48-jähriger Mann ist am Montag bei einem Unfall mit einem Geländewagen auf einer Forststrasse bei Visperterminen VS ums Leben gekommen. Die 48-jährige Ehefrau und der 18-jährige Sohn wurden verletzt mit einem Helikopter ins Spital Sitten geflogen. 30.06.2020, 10.24 Uhr

Der Geländewagen rutschte auf einer steilen Böschung ab, überschlug sich mehrmals und kam nach etwa 85 Metern an einem Baum zum Stillstand. Kapo VS

(sda)

Beim Befahren einer leichten Rechtskurve kam der Geländewagen von der Fahrbahn ab und rutschte auf der steilen Böschung ab, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam nach etwa 85 Metern an einem Baum zum Stillstand.

Der Fahrzeuglenker, ein Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Solothurn, erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.