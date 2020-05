Mann nach Wohnwagenbrand tot aufgefunden - Frau schwer verletzt

Beim Brand eines Wohnwagens auf einem Campingplatz in Thörishaus BE ist am Samstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Eine 38-jährige Frau wurde mit schweren Brandverletzungen mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

03.05.2020, 14.32 Uhr