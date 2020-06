Mann bei Feuerwehrübung in Unterägeri erheblich verletzt

Beim Vorbereiten einer Feuerwehrübung in Unterägeri ZG hat sich am Dienstagabend ein 36-jähriger Feuerwehrmann schwer verletzt. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital geflogen. Sein 41-jähriger Kollege zog sich leichte Verletzungen zu.