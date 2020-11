Mann bei Festnahme von Schüssen aus Dienstwaffe getroffen Bei einem Polizeieinsatz in Biel ist ein Mann festgenommen und dabei von Schüssen aus einer Polizei-Waffe getroffen worden. Der Mann steht im Verdacht, in ein Gewaltdelikt in Lengnau BE involviert gewesen zu sein. 12.11.2020, 20.14 Uhr

In Biel ist ein Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, in eine Gewalttat in Lengnau BE involviert gewesen zu sein. Er wurde bei der Festnahme von Schüssen aus einer Dienstwaffe getroffen. Keystone-SDA/Adrian Reusser

(sda)

Im Zuge der Ermittlungen zum Delikt in Lengnau hielt die Polizei am Donnerstagabend in Biel einen Mann an, wie sie und die zuständige Staatsanwaltschaft in einem Communiqué gleichentags mitteilten. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und wurde beim Einsatz nach ersten Erkenntnissen «im Bereich der unteren Extremitäten» getroffen.

Der Verletzte wurde in ein Spital gebracht und vorläufig festgenommen. Er stehe im Verdacht, in die Ereignisse in Lengnau involviert gewesen zu sein, hiess es dazu im Communiqué.

Am Mittwoch hatte die Polizei in Lengnau in einer Wohnung die Leiche eines 38-jährigen Schweizers aus dem Kanton Bern gefunden. Dieser Mann war jedoch in dieser Wohnung nicht wohnhaft gewesen. Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Personen befragt, Spuren gesichert und Fahndungsmassnahmen eingeleitet.

Im Zusammenhang mit der Fahndung stand der Polizeieinsatz in Biel. Mehreren Onlineportale hatten am Abend bereits über die Polizeiaktion und über Schüsse berichtet. Nun haben die Behörden den aktuellen Stand der Dinge via Medienmitteilung bestätigt.