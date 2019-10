Bei einem Raubüberfall auf ein Luxus-Schmuckgeschäft in der Stadt Luzern haben zwei Unbekannte Deliktsgut in unbekannter Höhe erbeutet. Sie konnten unerkannt flüchten. Die Fahndung nach ihnen verlief zunächst erfolglos.

Luxus-Schmuckgeschäft in der Stadt Luzern überfallen

Einer der beiden maskierten Täter, die nach einem Überfall auf ein Schmuckgeschäft in Luzern mit Deliktsgut in unbekannter Höhe flüchten konnten. (Bild: Luzerner Polizei)

(sda)

Die beiden maskierten Männer waren am Samstagmorgen kurz nach 08.15 Uhr in das Uhren- und Schmuckgeschäft gelangt, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Sie hätten das Geschäft über den Personaleingang betreten und seien anschliessend mitsamt dem Deliktsgut in unbekannte Richtung geflüchtet. Verletzt worden sei bei dem Überfall niemand. Die Polizei fahndete mit Bildern aus Überwachungskameras nach den beiden Tätern.

Zum Ablauf des Überfalls machte die Polizei auf Anfrage mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen und die Fahndung keine Angaben. So war unbekannt, ob und wie das anwesende Personal und allenfalls auch Kundschaft bedroht wurden. Auch war unbekannt, ob und welche Art von Waffen zum Einsatz kamen. Zur Höhe des Deliktsguts mache die Luzerner Polizei generell keine Angaben, sagte der Polizeisprecher weiter.