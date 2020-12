Lonza erweitert Produktion von Biokonjugaten in Visp

Der Pharmazulieferer Lonza will die Produktion am biopharmazeutischen Komplex «Ibex» in Visp wie angekündigt weiter ausbauen. Dabei sollen zwei Biokonjugationsanlagen gebaut werden, die vor allem der Entwicklung und Produktion von Wirkstoff-Konjugaten dienen.

21.12.2020, 07.53 Uhr