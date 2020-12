Lebenserwartung steigt langsamer und Invalidität wird seltener

Die in der beruflichen Vorsorge versicherten Personen werden weiterhin immer älter und beziehen folglich länger Vorsorgeleistungen. Doch die Lebenserwartung steigt nicht mehr so steil an wie in der jüngeren Vergangenheit. Ausserdem sinkt das Risiko, invalid zu werden.

15.12.2020, 15.01 Uhr