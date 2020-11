«Le Temps» wird an Genfer Stiftung Aventinus verkauft

Der Verlag Ringier Axel Springer Schweiz AG verkauft die Westschweizer Zeitung «Le Temps» per 1. Januar 2021 an die Genfer Stiftung Aventinus mit Sitz in Carouge. Dies teilte der Verlag am Dienstag in einer Mitteilung mit.

03.11.2020, 11.59 Uhr