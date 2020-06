Lastwagen gerät in Brand - mehrere hunderttausend Franken Schaden

Am Sonntag kurz vor 9.30 Uhr ist an der Pöltisstrasse in Mels ein Lastwagen in Brand geraten. Durch den Brand wurden ein weiterer Lastwagen sowie die überdachte Laderampe in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Franken.

14.06.2020, 15.22 Uhr