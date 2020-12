Komitee begründet Referendum gegen E-ID-Gesetz

«Der digitale Pass gehört nicht in die Hände von privaten Unternehmen» - Mit diesem Slogan startet das Referendumskomitee in den Abstimmungskampf um das sogenannte E-ID-Gesetz. Das Volk entscheidet am 7. März 2021 über die Vorlage.

14.12.2020, 09.17 Uhr