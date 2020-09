Knapp noch kein Risikoland bei 57 neuen Coronavirus-Ansteckungen Die Schweiz ist nah an der Schwelle zum Coronavirus-Risikoland mit Quarantänepflicht bei der Einreise. 60 Neuansteckungen bei 100'000 Einwohnern über 14 Tage ist das Kriterium gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) - 59,623 betrug der Wert am Montag. 14.09.2020, 13.04 Uhr

Das Bundesamt für Gesundheit hat am Montag 257 neue Coronavirus-Infizierte innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Keystone/EPA CDC/CDC HANDOUT

(sda)

Das ist das Ergebnis einer Berechnung von Keystone-SDA, gestützt auf Zahlen des Bundesamtes für Statistik zur Schweizer Gesamtbevölkerung und des BAG zu den Coronavirus-Neuansteckungen. Zuvor hatten verschiedene Medien - darunter der «Tages-Anzeiger» und der «Blick» - die Behauptung vom Risikoland Schweiz hinausposaunt. Das BAG bestätigte noch am Montagabend, dass der Wert darunterliege.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem BAG am Montag 257 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Sonntag waren es 475 und am Samstag 465. Es gab 8 neue Spital-Einweisungen, aber keinen neuen Todesfall.

Insgesamt wurden in der Schweiz und in Liechtenstein bisher 1'192'180 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Davon waren nach Angaben des BAG 4,7 Prozent positiv. Für die vergangenen sieben Tage betrug die Positivitätsrate 3,6 Prozent.

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung blieb gleich wie am Vortag bei 1747. Seit Anfang der Pandemie mussten 4673 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 47'436 laborbestätigte Fälle. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich am Montag nach Angaben des BAG 1918 Personen in Isolation, und 5483 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 5343 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.