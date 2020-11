Knapp fünfzig Apotheken bieten bislang Corona-Schnelltest an

Erst wenige von den rund 1800 Apotheken in der Schweiz bieten bislang Corona-Schnelltests an. Am Montag waren es 46, wie der Website des Apothekerverbands Pharmasuisse zu entnehmen war - 21 in der Deutschschweiz und 25 in der Romandie.

16.11.2020, 15.35 Uhr