Kleinflugzeug überschlägt sich nach Start – zwei Personen verletzt

Ein Kleinflugzeug hat am Freitag auf dem Flugplatz in Neudorf nach dem Start aufgrund eines Strömungsabrisses an Höhe verloren, der Pilot versuchte wieder zu landen. Dabei geriet das Flugzeug ins Gras, worauf das Bugrad einknickte und das Flugzeug sich überschlug.

13.06.2020, 16.43 Uhr