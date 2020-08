Kindesmisshandlung: Angeklagte Eltern beschuldigen sich gegenseitig Das wegen jahrelanger Misshandlung seiner Kinder angeklagte Elternpaar hat sich am ersten Prozesstag vor dem Bezirksgericht Zürich gegenseitig beschuldigt. Sich selber erklärten beide Eltern für unschuldig. 12.08.2020, 08.45 Uhr

Ein ehemaliges Ehepaar steht wegen mutmasslicher jahrelanger Misshandlung seiner Kinder vor dem Zürcher Bezirksgericht. KEYSTONE/DPA/MAURIZIO GAMBARINI

Der bald 50-jährige Vater und die heute 48-jährige Mutter werden von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, ihre Tochter und ihren Sohn jahrelang fast täglich weggesperrt, geschlagen, gedemütigt und von der Aussenwelt weitgehend isoliert zu haben. Beide befinden sich zur Zeit in Sicherheitshaft.

Die Taten soll das Elternpaar bereits vor einigen Jahren in Zürich begangen haben. Mädchen und Knabe waren zu Beginn der Qual im Kindergartenalter. Genauere Angaben hat das Gericht zum Schutz der Geschädigten den Medien untersagt.

Auch weitere Kinder sollen misshandelt worden sein. Das Paar hat mehr als ein halbes Dutzend gemeinsame Kinder, die Frau zudem eine Tochter aus einer anderen Beziehung.

Die Anklage lautet für beide auf mehrfache schwere Körperverletzung und mehrfache Freiheitsberaubung. Dem Vater wird zudem sexuelle Handlung mit Kindern, sexuelle Nötigung und Gefährdung des Lebens zu Last gelegt.

Sowohl der Vater als auch die Mutter erklärten sich in allen Punkten für unschuldig. Für die grausamen Taten beschuldigten sie jeweils den anderen.

Die Mutter will die Misshandlung der Kinder durchaus bemerkt haben. Sie habe sich aber nicht getraut, etwas dagegen zu tun, weil der Mann sie - auch mit Gewalt - eingeschüchtert habe. Der Vater behauptet, jahrelang nichts bemerkt zu haben.

Eingeschlossen, geschlagen und isoliert

Neben der Staatsanwaltschaft treten mehrere Kinder als Privatkläger auf. Die Liste der Grausamkeiten, die dem Ex-Paar zur Last gelegt werden, ist lang.

Das Paar soll die zwei am stärksten geschädigten Kinder vier Jahre lang fast jede Nacht und mehrheitlich die ganzen Wochenenden eingeschlossen haben. Zunächst geschah das im Kinderzimmer, später im Keller.

Laut Anklage durften die Kinder nur selten auf die Toilette und mussten sich auf den Boden des Kinderzimmers und des Kellers erleichtern. Regelmässig gingen sie nach Urin stinkend in die Schule.

Acht Jahre lang durften die beiden mutmasslich keine sozialen Kontakte zu anderen Kindern unterhalten und auch mit den Geschwistern durften sie nicht spielen. Zudem wird das Paar beschuldigt, den Kindern regelmässig die Nahrung verweigert zu haben.

Der Vater soll beide Kinder all die Jahre fast täglich geschlagen und getreten haben, den Knaben soll auch die Mutter geprügelt haben.

Vater will jahrelang nichts bemerkt haben

Der Vater will von all dem, bis auf eine einmalige Ausnahme, nichts gewusst haben. Seine Frau habe die Misshandlungen ohne sein Wissen begangen. Auf die Frage, wie er die Vorfälle so viele Jahre lang nicht bemerkt habe, sagte er, er habe immer viel gearbeitet, um alle Kinder ernähren zu können.

Eine soziale Isolation der beiden Kinder bestreitet der Mann. Sie hätten mit Geschwistern und Nachbarkindern gespielt, wie alle anderen Kinder.

Der Vater wird zudem beschuldigt, die schon damals erwachsene Tochter seiner Frau einmal zu Oralverkehr gezwungen haben. Und schliesslich wird ihm vorgeworfen, seine Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und damit ihren Tod riskiert zu haben.

Beide Punkte bestreitet er. Die Aussagen der beiden Frauen seien nicht wahr. Der Mann hat gegen beide Klage wegen falscher Anschuldigung eingereicht. Diese wird ebenfalls im aktuellen Prozess verhandelt.