Kimberly-Clark hat Käufer für das Hakle-Werk in Niederbipp gefunden

Der amerikanische Sanitär-Papier-Hersteller Kimberly-Clark hat einen Käufer für sein Werk im bernischen Niederbipp gefunden. Die Papierfabrik wird per Mai 2021 an die neuen Eigentümer übergehen, wie Kimberly-Clark am Donnerstag mitteilte.

17.12.2020, 16.28 Uhr