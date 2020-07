Kein Schweizer Ersatzkonzert von Carlos Santana Allen Bemühungen zum Trotz sind für die aufgrund der Coronakrise abgesagten «Miraculous 2020 Tour»-Shows von Carlos Santana keine Ersatzdaten gefunden worden. Betroffen ist auch das Konzert im Zürcher Hallenstadion, das am 15. März hätte stattfinden sollen. 02.07.2020, 16.30 Uhr

Es hat nicht sollen sein: Für das abgesagte Konzert von Carlos Santana im Zürcher Hallenstadion konnte kein Nachholtermin gefunden werden. Keystone/AP Invision/TAYLOR JEWELL

(sda)

Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, will der US-Gitarrist mit mexikanischen Wurzeln jedoch so bald wie möglich nach Europa zurückkehren.

Ticketbesitzer werden gebeten, sich für die Rückerstattung des Kaufpreises an die jeweilige Vorverkaufsstelle zu wenden.