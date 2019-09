Die 24 Schweizer Kantonalbanken haben laut eigener Einschätzung ein gutes Halbjahr erlebt. In den ersten sechs Monaten 2019 fuhren sie einen Reingewinn von knapp 1,6 Milliarden Franken ein.

Kantonalbanken im ersten Halbjahr mit leicht weniger Gewinn Die 24 Schweizer Kantonalbanken haben laut eigener Einschätzung ein gutes Halbjahr erlebt. In den ersten sechs Monaten 2019 fuhren sie einen Reingewinn von knapp 1,6 Milliarden Franken ein.

Die ZKB ist eine der 24 Schweizer Kantonalbanken. Die wichtigste Ertragsquelle der Staatsinstitute bleibt das Zinsgeschäft. (Bild: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE)

(sda/awp)

Das seien 0,6 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum, teilte der Kantonalbankenverband VSKB am Freitag in einem Communiqué mit. Der kumulierte Geschäftserfolg, also das operative Ergebnis, ging um 0,2 Prozent auf 1,9 Milliarden zurück.

Mit einem Anteil von über 60 Prozent am Geschäftsertrag ist das Zinsgeschäft weiterhin die wichtigste Ertragsquelle der Kantonalbanken. Im ersten Halbjahr mussten die Institute aber aufgrund anhaltend tiefer Zinsen beim Netto-Erfolg einen Rückgang um 0,4 Prozent auf rund 2,8 Milliarden Franken hinnehmen.

Noch kräftiger sank der Gewinn aus dem Handelsgeschäft, der sich um 3,8 Prozent auf rund 402 Millionen Franken zurückbildete. Dafür sprudelten die Gebühren etwas stärker: Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg um 1,2 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Franken.

Gesamthaft stiegen die Einnahmen um 0,1 Prozent, während die Ausgaben um 0,2 Prozent anzogen. Das Kosten-/Ertragsverhältnis verschlechterte sich in der Folge leicht auf 52,9 von 52,8 Prozent.

Das Geschäftsvolumen stieg ebenfalls. Die gesamten Ausleihungen an Kunden kletterten um 2,4 Prozent auf 447,2 Milliarden Franken. Der grösste Posten sind dabei die Hypotheken, die um 2,0 Prozent auf 394,7 Milliarden Franken zunahmen.