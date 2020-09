Juso protestiert vor der Villa von Magdalena Martullo-Blocher

Die Juso Schweiz hat am Samstagnachmittag vor den Villen der Milliardärin Magdalena Martullo-Blocher in Meilen am Zürichsee und des Milliardärs Ernesto Bertarelli im Kanton Waadt protestiert. Sie fordert «eine gerechte Besteuerung der Reichsten».

19.09.2020, 19.23 Uhr