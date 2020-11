Tiere Jungschwan in Angelschnur verheddert - Rettungsaktion erfolgreich Glück für einen verletzten Jungschwan am Bodensee: Ein Passant übergab den Wasservogel, der sich in einer Angelschnur verfangen hatte, der Polizei. Nun wird er in einem Zoo aufgepäppelt. 29.11.2020, 14.38 Uhr

Der Jungschwan hatte sich in einer Angelschnur verfangen, ein Passant rettete das verletzte Tier. Kantonspolizei St. Gallen

(sda)

Am Samstag um 11 Uhr meldete ein Passant der Kantonalen Notrufzentrale, dass er am Ufer des Bodensees einen verletzten Jungschwan aus dem Wasser gezogen habe, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mit.

Die ausgerückten Beamten nahmen das geschwächte Tier an sich. Der Schwan liess sich ohne Probleme in eine Kiste verfrachten, er wurde dem Walter Zoo in Gossau SG übergeben, wie es weiter heisst. Dort soll er wieder zu Kräften kommen.