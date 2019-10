Heute Sonntag wählt die Schweiz ein neues Parlament. Seit 12 Uhr sind die Urnen geschlossen. Im Kanton Basel-Stadt bleibt der Ständeratssitz bei der SP. Im Kanton Zürich ist der bisherige Ständerat Daniel Jositsch (SP) so gut wie wiedergewählt.

Jositsch als Zürcher Ständerat so gut wie bestätigt Heute Sonntag wählt die Schweiz ein neues Parlament. Seit 12 Uhr sind die Urnen geschlossen. Im Kanton Basel-Stadt bleibt der Ständeratssitz bei der SP. Im Kanton Zürich ist der bisherige Ständerat Daniel Jositsch (SP) so gut wie wiedergewählt.

Tanja Soland (links) und Eva Herzog (rechts) freuen sich nach der Bekanntgabe der Zwischenresultate für die Wahl in den Ständerat und die Ersatzwahl in den Regierungsrat Basel-Stadt im Wahlforum in Basel. (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

Die baselstädtische Finanzdirektorin Eva Herzog liegt nach Auszählung der brieflichen Stimmen erwartungsgemäss weit vor den beiden bürgerlichen Herausforderinnen und über dem absoluten Mehr. Die 1961 geborene Herzog hat derzeit 34'623 Stimmen, respektive 65,4 Prozent Anteil. Damit liegt sie derzeit 8168 Stimmen über dem absoluten Mehr von 26'455 Stimmen.

Die zweite Hochrechnung im Kanton Zürich zu den Ständeratswahlen sagt Jositsch 194'000 Stimmen voraus. Damit liegt er als einziger Kandidat weit über dem absoluten Mehr von 170'000.

Voraussichtlich in den zweiten Wahlgang muss der bisherige Ständerat Ruedi Noser (FDP), der mit 141'000 Stimmen klar unter dem absoluten Mehr liegt. Auch die anderen Kandidierenden erreichen diese Schwelle nicht. Auf dem dritten Platz landet bisher Roger Köppel (SVP, 107'00 Stimmen), danach folgen Marionna Schlatter (Grüne, 93'00) und Tiana Angelina Moser (GLP 67'000).

Der einzige Nidwaldner Sitz im Nationalrat bleibt bei Peter Keller. Die Wahlberechtigten haben den SVP-Politiker, Historiker und Autor für eine dritte Amtszeit bestätigt. Keine Änderung gibt es auch beim einzigen Nidwaldner Ständeratssitz: Hans Wicki (FDP) war bereits Anfang September in stiller Wahl wiedergewählt worden.

Stark wohl neuer Thurgauer Ständerat

Jakob Stark (SVP) wird voraussichtlich neuer Thurgauer Ständerat, wie sich nach Auszählung der Hälfte aller Gemeinden abzeichnet. Brigitte Häberli-Koller (CVP) schafft die Wiederwahl problemlos. Ob es einen zweiten Wahlgang gibt, ist noch unklar.

Nach der Auszählung der Stimmen in rund einem Fünftel der 109 Solothurner Gemeinden zeichnet sich bei den Nationalratswahlen nach derzeitigem Stand ein Sitzgewinn der CVP auf Kosten der SP ab. Die traditionell linken Gemeinden und Städte sind allerdings noch nicht ausgezählt.

Bei den Ständeratswahlen liegen die beiden Bisherigen Pirmin Bischof (CVP) und Roberto Zanetti (SP) klar vorne. Stärkster der drei Herausforderer ist Christian Imark (SVP).

Die Bündner Ständeräte Stefan Engler (CVP) und Martin Schmid (FDP) sind gut aus den Startlöchern gekommen. Nach 55 ausgezählten von total 106 Gemeinden führen sie das Feld der sechs Kandidierenden deutlich an. Sie können mit der Wiederwahl rechnen.

Martullo-Blocher gut unterwegs

Die Zürcherin Magdalena Martullo-Blocher hat bei den Nationalratswahlen in Graubünden einen starken Start hingelegt. In 28 von 106 ausgezählten Gemeinden holte die Zürcherin am meisten persönliche Stimmen von allen Kandidatinnen und Kandidaten. Sie überflügelte sogar ihren SVP-Nationalratskollegen Heinz Brand deutlich.

4652 Männer und Frauen wollen einen der 200 Nationalratssitze ergattern, fast 23 Prozent mehr als vor vier Jahren. Alle Zeichen deuten auf Gewinne für Grüne und Grünliberale hin. Mit Spannung erwartet wird, ob die Grünen die CVP überholen und ob die FDP trotz - oder wegen - ihrer ökologischen Wende verliert.

Der SVP, die heute 65 Sitze besetzt, droht dagegen der Verlust von 9 Mandaten. Sie könnte damit auf eine ähnliche Sitzzahl kommen wie 2011, als sie ebenfalls Federn lassen musste. Für die BDP mit heute 7 Sitzen geht es um die Frage, ob sie noch auf jene 5 Sitze kommt, die für eine eigene Fraktion nötig sind. Die CVP könnte bis zu 6 Mandate verlieren. Das wäre fast ein Viertel ihrer 27 Sitze. Bei der FDP und der SP sind kleinere Verschiebungen zu erwarten.

Kaum Linksrutsch im Ständerat

Im Ständerat ist nicht mit einem Linksrutsch zu rechnen: In der kleinen Kammer werden weder der SVP noch der FDP oder der CVP Sitzverluste prognostiziert. Die Grünen, die heute einen Ständeratssitz halten, dürften höchstens auf zwei Sitze kommen, die Grünliberalen auf keinen. Die SP wiederum muss um einzelne Sitze zittern.

In stiller Wahl bereits wiedergewählt wurden der Obwaldner Ständerat Erich Ettlin (CVP) und der Nidwaldner Hans Wicki (FDP). Ebenfalls bereits gewählt ist der Innerrhoder CVP-Vertreter Daniel Fässler. Die Landsgemeinde wählte den früheren Nationalrat bereits im Frühjahr in den Ständerat. Sein Nationalratssitz ist seither vakant.