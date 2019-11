Jan Henric Bogen wird neuer Operndirektor am Theater St.Gallen Der neue Operndirektor des Theaters St. Gallen heisst Jan Henric Bogen. Der 36-jährige Deutsche tritt die Nachfolge von Peter Heilker auf die Spielzeit 2021/2022 an.

Jan Henric Bogen wird auf die Spielzeit 2021/2022 neuer Operndirektor am Theater St. Gallen. (Bild: Theater St. Gallen)

(sda)

Der Verwaltungsrat der Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen hat Jan Henric Bogen zum neuen Operndirektor gewählt. Derzeit ist der studierte Musikwissenschafter und Jurist Stellvertretender Intendant an der Opera Vlaanderen in Antwerpen und Gent sowie Intendant des Kurt Weill Festes in Dessau, wie das Theater St. Gallen am Donnerstag mitteilte.

«Seine breite Ausbildung und die Erfahrung aus seinen letzten Engagements bilden eine hervorragende Ausgangslage, um das Musiktheater weiter zu entwickeln» wird Urs Rüegsegger, Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen, zitiert.

Musikwissenschafter und Jurist

Auch Jan Henric Bogen freut sich laut Mitteilung auf die Aufgabe in St. Gallen. Er wolle die Traditionen des Hauses pflegen und mit den Mitteln des Musiktheaters die Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens angehen, sagt der neue Operndirektor.

Jan Henric Bogen hat in Heidelberg und Köln Recht und Musikwissenschaft studiert. Danach war er Musiktheaterdramaturg am Theater Hagen, Künstleragent in Wien sowie Referent und Chefdisponent am Staatstheater Nürnberg.

Er hatte Lehraufträge an der Universität Bayreuth und an der Bayerischen Theaterakademie August Everding und lehrt derzeit an der International Opera Academy in Gent.

Die Wahl eines neuen Operndirektors war nötig geworden, weil Peter Heilker auf September 2021 nach Wien an das Theater an der Wien wechselt.