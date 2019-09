Für «It Chapter Two» frei nach Stephen King haben die Schweizer Kinos am Wochenende am meisten Karten verkauft, insgesamt allerdings nur gut 28'500. Alles andere als ein Rekord. Das schöne Wetter hat wohl bessere Zahlen verhindert.

Für «It Chapter Two» frei nach Stephen King haben die Schweizer Kinos am Wochenende am meisten Karten verkauft, insgesamt allerdings nur gut 28'500. Alles andere als ein Rekord. Das schöne Wetter hat wohl bessere Zahlen verhindert.

«It Chapter Two» bleibt auf tiefem Niveau an der Spitze Für «It Chapter Two» frei nach Stephen King haben die Schweizer Kinos am Wochenende am meisten Karten verkauft, insgesamt allerdings nur gut 28'500. Alles andere als ein Rekord. Das schöne Wetter hat wohl bessere Zahlen verhindert.

«It Chapter Two» hat am Wochenende vom 12. bis 15. September 2019 erneut am meisten Filmfans in die Schweizer Kinos gelockt.

(sda)

In der Deutsch- und in der Westschweiz wollten 17'000 beziehungsweise 10'800 Besucher dem Spitzenreiter-Film sehen. In beiden Regionen belegte «Once Upon A Time ... In Hollywood» Platz zwei, «Lion King» Platz drei.

Im Tessin wurde «It Chapter Two» von «Lion King» knapp geschlagen. Abgeschlagener Dritter wurde «Il Traditore».