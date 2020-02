Im Kanton Bern werden Reihenweise Ortstafeln geklaut Im Kanton Bern werden reihenweise Ortsschilder gestohlen. Der jüngste Fall ereignete sich Ende Januar in Helgisried-Rohrbach. Die Polizei schliesst nicht aus, dass es sich in allen Fällen um die selbe Täterschaft handelt. 04.02.2020, 16.14 Uhr

Ortsschilder haben es Dieben im Kanton Bern offenbar angetan. Seit 2018 wurden sie in 29 Orten gestoheln. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

(sda)

Insgesamt wurden seit 2018 im Kanton Bern 29 Ortstafeln mutmasslich entwendet, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Es handelt sich meist um die blauen Tafeln an Hauptstrassen. Auch weisse Ortstafeln an Nebenstrassen fehlten plötzlich in mehreren Gemeinden.

Betroffen sind namentlich das Gürbetal und das Gantrischgebiet, aber auch das Oberland und das Emmental. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Polizei sucht nun Hinweise zum Verbleib der Ortstafeln und zur Täterschaft. Auch möchte sie wissen, ob solche Ortstafeln irgendwo zum Verkauf angeboten wurden.

Der jüngste Fall ereignete sich am 26. Januar als einer Polizistin die in einem Feld liegende Ortstafel von Helgisried-Rohrbach auffiel. Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannte Täterschaft zwei Ortstafeln aus der Halterung geschraubt hatte und entwenden wollte. Dabei dürfte sie aber gestört worden sein, weshalb die eine Tafel im Feld zurückgelassen wurde.

Polizeiliche Abklärungen ergaben, dass seit Ende 2018 im Gürbetal und im Gantrischgebiet insgesamt 16 Ortstafeln gestohlen wurden. Weitere Ermittlungen ergaben sechs Fälle im Emmental und sieben im Oberland.

Betroffen sind unter anderen Gemeinden wie Amsoldingen, Belp, Forst, Gurnigel, Höfen, Jassbach, Kirchenthurnen, Milken, Oberdiessbach, Riggisberg, oder Zäziwil.