Illegale Strassenparty in Bern - Polizei im Einsatz

In der Stadt Bern haben vorwiegend Jugendliche in der Nacht auf Sonntag ein illegale Strassenparty veranstaltet. Wie Lesereporter gegenüber «20 Minuten» berichteten, sollen mehrere Musikwagen und gut 800 Personen an der Party teilgenommen haben.