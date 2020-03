«Here We Go» - Bastian Baker singt offiziellen Eishockey-WM-Song Der Lausanner Sänger und ehemalige Eishockeyspieler Bastian Baker liefert zusammen mit DJ Yves Larock den offiziellen Song zur 2020 IIHF Eishockey WM. Die Pophymne «Here We Go» handelt von dem Moment, in dem es kein Zurück mehr gibt. 06.03.2020, 10.18 Uhr

Liefern mit «Here We Go» den offiziellen Einheizsong für die diesjährige Eishockey-WM in Zürich und Lausanne: DJ Yves Larock und Sänger Bastian Baker.

(sda)

Er habe versucht, «die Energie, die Dynamik und die Emotion», die man in einem solchen Augenblick verspüre, in den Song zu packen, sagte der 28-Jährige laut Medienmitteilung vom Freitag. «Lebe im Jetzt und setze alles daran, nie etwas zu bereuen.»

Die 2020 IIHF Eishockey WM findet im Mai in Lausanne und Zürich statt. «Here We Go» soll die Besucherinnen und Besucher begleiten und in Stimmung bringen.