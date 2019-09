Helikopter oberhalb Laax GR abgestürzt - Passagiere überleben

Auf dem Vorabgletscher oberhalb von Laax im Kanton Graubünden ist am Montag ein Helikopter abgestürzt. Die Passagiere überlebten. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Auf dem Vorabgletscher oberhalb von Laax GR ist am Montag ein Helikopter abgestürzt. Die Passagiere überlebten. (Bild: KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI)

(sda)

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigte am Montagabend eine entsprechende Meldung des Onlineportals der Zeitung «Südostschweiz» und von Radio Südostschweiz. Demnach ist der Helikopter beim Gebirgslandeplatz abgestürzt.

Die Verletzten seien ins Tal geflogen und in ein Spital gebracht worden. Wie viele Personen sich im Helikopter befanden, wurde noch nicht bekannt gegeben. Auch weitere Angaben machte die Polizei nicht. Sie will am Dienstagmorgen informieren.