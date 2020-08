Heisser 1. August - Aber kein Temperaturrekord am Nationalfeiertag

Heisser Nationalfeiertag 2020 mit über 34 Grad an verschiedenen Orten in der Schweiz. Zwar wurde der Temperaturrekord von 35,6 Grad, der am 1. August 2018 in Zürich-Kloten gemessen wurde, am Samstag wider Erwarten nicht geknackt, aber allzu viel fehlte nicht.

01.08.2020, 19.33 Uhr