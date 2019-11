Die Grüne Regula Rytz darf in einer Anhörung vor der Fraktion der Grünliberalen für ihre Bundesratskandidatur werben. Die Partei will die Berner Nationalrätin am Dienstag zu einem Hearing einladen, wie GLP-Präsident Jürg Grossen der SRF-Sendung «Heute Morgen» sagte.

Grünliberale laden grüne Bundesratskandidatin Rytz zu Anhörung ein Die Grüne Regula Rytz darf in einer Anhörung vor der Fraktion der Grünliberalen für ihre Bundesratskandidatur werben. Die Partei will die Berner Nationalrätin am Dienstag zu einem Hearing einladen, wie GLP-Präsident Jürg Grossen der SRF-Sendung «Heute Morgen» sagte.

Wird von den Grünliberalen zu einem Hearing eingeladen: die grüne Bundesratskandidatin Regula Rytz. (Bild: KEYSTONE/PETER KLAUNZER)

(sda)

Die GLP wolle es ihren vielen neuen Parlamentarierinnen und Parlamentarieren in der Fraktion in der kommenden Woche ermöglichen, Rytz und ihre Motivation kennenzulernen. Dies gehöre zu einem guten Meinungsbildungsprozess dazu, sagte Grossen.

Ob die Grünliberalen Rytz unterstützen werden, ist allerdings offen. Einerseits sei der Anspruch der Grünen auf einen Sitz in der Landesregierung nachvollziehbar, sagte GLP-Präsident Grossen. Andererseits hat die Partei seinen Aussagen zufolge aber Vorbehalte, einen amtierenden Bundesrat abzuwählen.

Die grüne Parteipräsidentin Regula Rytz hatte ihre Kandidatur für die Gesamterneuerungswahlen des Bundesrats am vergangenen Donnerstag lanciert, beflügelt von historischen Sitzgewinnen ihrer Partei bei der Parlamentswahl im Oktober. Die Ambitionen der 57-Jährigen erlitten aber gleich zu Beginn einen Dämpfer. So erklärten SVP und FDP am Freitag sowie die CVP am Samstag, die Grüne bei ihrem Angriff auf einen der beiden FDP-Bundesratssitze offiziell nicht zu unterstützen. Neben der GLP hat auch die SP noch nicht über eine mögliche Unterstützung von Rytz entschieden.