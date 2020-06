Grosseinsatz der Sicherheitskräfte im Kanton Freiburg

Am Sonntagnachmittag sind in dem Dorf Léchelles im Kanton Freiburg rund 70 Personen vorsorglich evakuiert worden. Als Grund gab die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué in der Nacht auf Montag den Fund eines suspekten Gegenstandes an.

15.06.2020, 01.33 Uhr