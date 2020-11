Grossbrand in Mühle am Luganersee gelöscht

Der Grossbrand in der Mühle von Maroggia am Luganersee ist gelöscht. Die Feuerwehr hob am frühen Dienstagmorgen den Alarm auf und öffnete die Kantonsstrasse wieder für den Verkehr. Die evakuierten Bewohner kehrten laut Alertswiss in ihre Wohnungen zurück.