Grossbrand in Industriegebiet bei Bellinzona TI

In einem Industriegebiet in der Tessiner Gemeinde Arbedo-Castione bei Bellinzona ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen. Dabei kam es zu starker Rauchentwicklung. Auf der Linie zwischen Bellinzona und Arbedo-Castione verkehrten zunächst keine Züge mehr.