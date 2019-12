Grossaktionäre von Schmolz+Bickenbach einigen sich An der ausserordentlichen Generalversammlung des finanziell angeschlagenen Stahlkonzerns Schmolz + Bickenbach (S+B) ist es zu einer unerwarteten Wendung gekommen. Die beiden Grossaktionäre Bigpoint und Livet haben sich offenbar in letzter Minute geeinigt. 02.12.2019, 15.00 Uhr

Grossaktionär Martin Haefner warb an der ausserordentlichen Generalversammlung von Schmolz + Bickenbach für seinen Sanierungsplan. Zahlreiche Kleinaktionäre sind an die ausserordentlichen Generalversammlung von Schmolz und Bickenbach in Emmenbrücke gekommen. Den Entscheid fällten aber schliesslich die Grossaktionäre. Jens Alder, der Präsident des Schmolz + Bickenbach-Verwaltungsrats, an der ausserordentlichen Generalversammlung des Stahlkonzerns in Emmenbrücke.