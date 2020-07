Greenpeace wirbt bei Teufelsbrücke für gesellschaftliches Umdenken

Die Umweltorganisation Greenpeace hat am Donnerstagabend in der Schöllenenschlucht mit an die Teufelsbrücke projizierten Sujets für ein Umdenken geworben. Sie forderte, dass mit neuen Konzepten des Zusammenlebens die ökologischen und sozialen Gräben überwunden würden.

31.07.2020, 08.36 Uhr