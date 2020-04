Granate bei Baggerarbeiten in Basel entdeckt

Bauarbeiter haben am Freitagabend gegen 18.00 Uhr am Rheinbord in Basel an der Grenzacher-Promenade bei Baggerarbeiten eine Granate gefunden. Dies teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Nacht auf Samstag in einer Medieninformation mit.

17.04.2020, 23.39 Uhr