Golfspieler von Blitz getroffen und schwer verletzt im Spital In Saanenmöser im Berner Oberland ist am Dienstagabend ein Mann beim Golfspiel von einem Blitz getroffen worden. Schwer verletzt musste er per Helikopter ins Spital geflogen werden.

Ein Blitz hat in Saanenmöser BE einen Mann schwer verletzt. (Bild: KEYSTONE/EPA MTI/PETER LAKATOS)

(sda)

Wie eine Mediensprecherin der Berner Kantonspolizei auf Anfrage sagte, ging die Meldung bei der Polizei um 18 Uhr ein. Die Sprecherin bestätigte damit eine Meldung auf der Internetseite des «Blicks».

Wie der Golfclub Gstaad-Saanenland am Mittwoch auf Anfrage bekanntgab, hatte der Golfclub-Manager zuvor entschieden, dass die Spielrunde wegen des aufziehenden Gewitters abgebrochen werden muss. Dies wird den Spielern mit dem Abfeuern von zwei Raketen kommuniziert. In der Folge fanden sich alle Spieler im Clubhaus ein.

Zwei setzten ihre Runde aber später fort. Einer dieser beiden Spieler sei kurz vor sechs Uhr vom Blitz getroffen worden. Er konnte auf dem Golfplatz reanimiert werden. Der Mitspieler leistete erste Hilfe.

Im Golfreglement stehe, schreibt der Golfclub, dass sich bei einem Spielabbruch alle Beteiligten vom Platz entfernen müssten. Befolgten sie das nicht, liege das in ihrer eigenen Verantwortung.

Übers Berner Oberland zogen am Dienstag immer wieder Gewitter. Die meisten Schadensmeldungen gingen bei der Berner Kantonspolizei in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ein. Danach kam es nur noch vereinzelt zu Meldungen, wie die Polizeisprecherin weiter sagte. In den meisten Fällen ging es um umgestürzte Bäume oder Wasser in Kellern.

Saanenmöser ist eine Ortschaft in der Gemeinde Saanen, zu der auch der Berner Nobel-Ferienort Gstaad gehört.