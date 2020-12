Beim Rohstoffgiganten Glencore kommt es zum Wechsel an der Spitze: Konzernchef Ivan Glasenberg übergibt das Amt an den Chef der Kohleförderung, Gary Nagle. Er werde in sechs Monaten zurücktreten, sagte Glasenberg am Freitag.

04.12.2020, 14.58 Uhr