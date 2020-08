Glarus: Quarantäne für 300 Personen nach Fussballturnier

Für rund 300 Teilnehmer und Besucher an einem Grümpelturnier vom vergangenen Samstag in Glarus gilt Quarantäne. Eine unterdessen auf Coronavirus positiv getestete junge Frau hatte trotz Krankheitssymptomen am Fussballturnier des SC Matt gespielt.

21.08.2020, 17.42 Uhr