Nach starken Regenfällen: Reuss tritt über die Ufer – Autobahn A2 gesperrt Das Tief «Brigitte» hat am Samstag Starkregen im Süden und Föhn mit Orkanböen im Norden über die Schweiz gebracht. Insbesondere im Kanton Uri verschärfte sich die Hochwasserlage im Verlauf des Vormittags. 03.10.2020, 11.21 Uhr

(sda,jus,zgc)

In der Nacht auf Samstag kam es zu starken Regenfällen. Als Folge davon tritt die Reuss bei Seedorf im Kanton Uri über die Ufer, wie folgendes Video zeigt:

Laut Kantonspolizei Uri ist in Seedorf um Mitternacht der Hochwasseralarm der Reuss ausgelöst worden. Seither seien mehrere Feuerwehren des Kantons Uri damit beschäftigt, Bauten vor dem Hochwasser zu schützen, Sturm- und Wasserschäden zu beheben und Sperren in Betrieb zu nehmen. Die Lage hat sich nach einer zwischenzeitlichen Verbesserung wieder verschärft, wie der Kanton Uri in einer Medienmitteilung am Samstagmittag bekanntgibt. So tritt die Reuss zwischen Attinghausen und Flüelen an diversen Orten über die Ufer. Dank des Hochwasserkonzepts, welches zügig umgesetzt wurde, sei es bisher gelungen, Schäden an Gebäuden weitgehend zu verhindern.

Viele Leute wollten sich die überschwemmte Autobahn und die Reuss ansehen. Die Reussbrücke in Seedorf wurde zum Treffpunkt der Bevölkerung. Unterhalb der Autobahnauffahrt in Seedorf lief das Wasser über die Reuss in Richtung Naturschutzgebiet. Die Reuss lief kontrolliert über. Ein Bild von der Autobahnauffahrt in Flüelen Richtung Seelisberg. Kleinere Strassen sind wegen Hochwassergefahr nicht begehbar. Das Geländer auf der Reussbrücke wurde entfernt, damit Baumstämme ungehindert die Reuss hinabfliessen können. Die Autobahn A2 wurde in der Nacht auf Samstag vorsorglich gesperrt. Die Autobahn A2 ist überflutet mit Wasser. Dies gehört zum Hochwasserschutzkonzept von Uri. In Seedorf tritt die Reuss nach heftigen Regenfällen über die Ufer. Die Reuss führt sehr viel Wasser. Ein Feuerwehrmann im Gespräch mit einer Spaziergängerin. Die starken Regenfälle liessen den Pegel der Reuss ansteigen. Diverse Feuerwehren des Kantons Uri standen in der Nacht auf Freitag im Einsatz. Die Feuerwehr bereitet die kontrollierte Überflutung vor. Die Feuerwehr ist damit beschäftigt, Sturm- und Wasserschäden zu beheben und Sperren in Betrieb zu nehmen. Die Feuerwehr bereitet beim Interventionspunkt im Eyschachen in Altdorf die Barrikaden für die Kontrollierte Überflutung vor. Kein Verkehr am Samstagmorgen: Die Autobahn A2 ist zwischen Erstfeld und Beckenried gesperrt.

Autobahn A2 bleibt bis auf Weiteres gesperrt

Die Polizei sperrte die Autobahn A2 zwischen Beckenried und Erstfeld in beiden Fahrtrichtungen. Die Fahrbahn steht unter Wasser. Der Transitverkehr wird über die A13, San Bernardino, umgeleitet. Um 11 Uhr ist noch nicht vorhersehbar, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann.

Die Autobahnraststätte an der Gotthardroute und das Schwerverkehrszentrum in Erstfeld hatten in der Nacht auf Samstag evakuiert werden müssen. Im Schwerverkehrszentrum wurden die

120 anwesenden Lastwagenchauffeure geweckt und in Absprache mit der Kantonspolizei Tessin zur Weiterfahrt, grösstenteils ins Tessin, aufgefordert.

Wegen starken Regenfällen wurde die Autobahn A2 geflutet. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 3. Oktober 2020)

Wegen der Autobahn-Sperrung waren die Kantonsstrassen zwischen Flüelen und Erstfeld überlastet. Die Polizei empfahl dringend, den Kanton Uri zu umfahren. Gesperrt war auch die Kantonsstrasse zwischen Hospental und Realp. Alle Urner Alpenpässe sollten bis mindestens Sonntagmorgen gesperrt bleiben. In den anderen Zentralschweizer Kantonen blieb die Wetterlage dagegen ruhig, wie eine Umfrage bei den Kantonspolizeien ergab.

Fussgänger und Velofahrer sollen sich von Gewässern fernhalten

Der Kanton Uri empfiehlt aufgrund der aktuellen Lage, den Kanton Uri zu umfahren. Fussgänger und Velofahrer sollen sich nicht in der Nähe von Gewässern aufhalten.

Auch im Bahnverkehr gab es am frühen Samstagmorgen Unannehmlichkeiten, wie der Bahnverkehrsinformation entnommen werden konnte. Wegen Hochwassers war etwa der Verkehr zwischen Meiringen und Interlaken Ost im Kanton Bern unterbrochen. Wie lange die Störung dauern wird, ist unklar.

Laut einer Mitteilung der Matterhorn Gotthard Bahn ist der Betrieb am Autoverlad Furka zwischen Oberwald (VS) und Realp (UR) eingestellt. Grund sei eine Sperrung der Strasse zwischen Realp und Hospental infolge eines Erdrutsches. Zudem ist die Strecke zwischen Münster (VS) und Andermatt (UR) wegen Hochwassergefahr unterbrochen. Zwischen Münster und Oberwald sowie zwischen Hospental und Andermatt verkehren Ersatzbusse. Keine Ersatzbeförderung gebe es zwischen Oberwald und Hospental. Die Dauer der Sperrung sei unbestimmt.

Kleiner Erdrutsch in Engelberg

Wie ein Leser-Reporter gegenüber der Online-Zeitung «20 Minuten» berichtet, soll es in Engelberg zu einem Erdrutsch gekommen sein. Die Kantonspolizei Obwalden kann dies bisher nicht bestätigen. Es sei bisher zu keiner Schadenmeldung gekommen.

Keine Probleme bestehen derzeit in den Kantonen Luzern und Zug. Man sei bis jetzt nicht von Schadenfällen durch Starkregen betroffen, bestätigen die Kantonspolizeien gegenüber dieser Zeitung.