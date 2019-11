Gerhard Pfister: «CVP wird Rytz mehrheitlich nicht wählen»

Die Bundesratskandidatur der Grünen Regula Rytz hat einen weiteren Dämpfer erlitten. Die CVP-Fraktion beschloss am Samstag, Rytz nicht zur Wahl am 11. Dezember zu empfehlen, wie Parteipräsident Gerhard Pfister in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF sagte.