Coronavirus Gastrostreik in Bern - Lautstarker Wirte-Protest in der Innenstadt Die Berner Gastro-Szene fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen. Mehrere hundert Wirte und Angestellte demonstrierten am Samstag gegen die ständig ändernden Corona-Massnahmen und die neue Sperrstunde um 19.00 Uhr. 12.12.2020, 15.22 Uhr

Manche Beizer brachten nicht nur Küchenutensilien, sondern auch Mobiliar aus ihrem Lokal mit. Protest in Versform vor dem Bundeshaus. Berner Restaurant-Betreiber demonstrierten am Samstag vor dem Bundeshaus in Bern mit Sympathisanten gegen die Corona-Massnahmen des Bundes. Berner Beizer fühlen sich von den Behörden schikaniert. Beizer aus dem Lorraine-Quartier auf einem der Demo-Züge des «Kollektivs Gastrostreik Bern».