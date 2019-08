Fünf Lenker am Sustenpass massiv zu schnell unterwegs

Am Sustenpass bei Gadmen BE sind Mitte Juli fünf Fahrzeuglenker mit Tempi zwischen 148 und 153 km/h in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geraten. Zwei der Verkehrssünder sind Schweizer, drei sind Ausländer.