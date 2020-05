Führerloses Motorrad fährt bei Susch GR in Frau und verletzt sie Von einem führerlosen Motorrad angefahren und verletzt - das passierte einer Frau am Donnerstagnachmittag am Flüelapass bei Susch in Graubünden. Sie wurde mit der Rega ins Kantonsspital Chur geflogen. Auch der vom Motorrad gestürzte Mann verletzte sich. 21.05.2020, 17.51 Uhr

Ende einer Motorradfahrt auf der Flüelastrasse bei Susch in Graubünden mit einer verletzten Frau (Kapo Graubünden).

(sda)

Vom Flüela Hospiz kommend und in Richtung Susch fahrend war der 29-Jährige in einer Linkskurve mit seinem Motorrad gestürzt. Dieses wurde von der Leitplanke aufgefangen, überquerte anschliessend führerlos auf den Rädern die Fahrbahn und fuhr in eine Frau, die sich auf einer Strassenweiterung befand, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte.